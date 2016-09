Wer sich auch immer den Begriff Blogstöckchen meinte unbedingt ausdenken zu müssen, hat bestimmt einen Hund. Mindestens. Irgendwie stört mich Blogstöckchen. Möglicherweise wegen der komplett überflüssigen Verniedlichung. Vielleicht aber auch, weil ich mit den Bildern dazu nicht gut klar komme, die ich nicht aus dem Kopf kriege. Da wirft jemand einen Stock, äh, Stöckchen, und unsereins springt pawlowhaft in die Höhe und rennt sabbernd einem Stock bzw. Stöckchen hinterher. Und apportiert brav. Dann wiederholt sich das Ganze. Und anschließend nochmal, bis…naja, ich kann mich natürlich auch anstellen.

Es ist sehr freundlich und gar nicht selbstverständlich, dass Pascal von indieflock an mich gedacht hat und u.a. meiner Wenigkeit im Rahmen des „Blogstöckchen“-Dingens ein paar Fragen zugesendet hat. Die sind übrigens gar nicht schlimm. Ich habe sie auch beantwortet. Und hier geht es dann schon los:

Wie viel Zeit nehmen Videospiele derzeit in deinem Leben ein?

Recht viel, relativ gesehen. Pro Tag oftmals nicht einmal eine Stunde, aber über die Wochen und Monate gesehen kommt da trotzdem einiges an Lebenszeit zusammen. Meine Familie, Job und Freunde sind definitiv wichtiger – aber Videospiele konkurrieren immer noch recht erfolgreich mit Literatur, Musik, Serien und Filmen.

Welches Genre würdest du niemals, niemals, niemals spielen wollen und warum?

Tanzspiele gehen gar nicht. Zudem habe ich eine kleine Allergie gegen Jump & Run und Hack & Slay-Spiele, aber ganz ausschließen mag ich auch nicht, dass mir aus dieser Ecke ein Spiel gefallen könnte. Sind Rätselanteile dabei, werde ich vielleicht gnädiger. Nur ausschließlich Hüpfen, Springen und die Axt zu schwingen geht mir aber auf den Senkel.

Warum auch immer und es passt nur bedingt hier hin, aber wenn ich schon mal beim Ausschließen bin: Nintendo und alles von Nintendo reizte und reizt mich überhaupt nicht. Sicherlich verpasse ich durch diese fragwürdig-oberflächliche Einstellung die eine oder andere Perle, aber herrje, dann ist das halt so.

Gibt es ein Spiel, das du als deinen absoluten All-Time-Favourite bezeichnen würdest?

Nein, nicht ein Spiel. Sondern zwei. Das eine ist Journey und das andere Brothers: A Tale of Two Sons. Warum? Beide Spiele haben mich ganz tief und nachhaltig im Kern berührt. Auf eine unvergessliche Art, wie es nur Videospiele als interaktives Medium können. Sie wirken zwischen den Zeilen, sozusagen.

Nenne mir deinen perfekten Snack zum Spielen (einhändig verzehrbar) und zum Film schauen (mit beliebig vielen Händen zu verzehren).

Das klingt mehr nach einem Auftrag als nach einer Frage! 😉 Aber egal, also: Keine Ahnung, ich esse weder beim Spielen noch zuhause beim Film schauen, ehrlich gesagt. Außer im Kino, da mag ich Tortilla-Chips mit dem klebrigen (Analog?-)Käse-Dip.

Kannst du etwas mit Horror in Filmen oder Spielen anfangen?

Oh ja, das kann ich. Am liebsten mag ich es bei Videospielen, wenn die Schnittstelle vom Horror zur Erzählung groß ist und darüber hinaus noch Sinn macht. Danach wäre sogar Alan Wake definitiv noch Horror und das mag ich ganz besonders gerne. Wenn sie gut gemacht ist, habe ich aber auch nichts gegen eine deftige Schlachtplatte einzuwenden.

Bei Filmen stört mich ein wenig der Stillstand im Genre. Entweder geht der Blick zurück in die gute alte Horror-/Grusel-Zeit aus den Achtzigern oder es wird albern. Ich bin nicht der größte Freund von Slapstick und Brachialhumor im Horrorgenre. Was mir dagegen gut gefällt, ist als Serie „American Horror Story“ – zumindest die ersten beiden Staffeln. Eine intelligentes Format, das auf beeindruckende Art und Weise an den unschönen Ecken im kollektiven Unterbewusstsein Amerikas herumstochert. Das ist schon nah am Bildungsfernsehen.

Was ist die teuerste Collector’s/Limited Edition, die du dir je geleistet hast und wie viel hat sie gekostet?

Keine Ahnung, das Merchandising-Gedöns interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Dürften somit um die 0 Cent sein.

Welches gute Buch würdest du empfehlen?

„Mister Aufziehvogel“ von Haruki Murakami.

Wenn du zum Mars fliegen könntest, würdest du es tun?

Nein, jetzt nicht mehr. Bevor ich geheiratet habe vielleicht, aber seit dem und erst recht seit der Geburt meiner Tochter auf gar keinen Fall.

Würdest du lieber während einer Zombieapokalypse oder einer nuklearen Apokalypse leben?

Zombieapokalypse klingt angenehmer, vergleichsweise, aber „lieber“ ist eigentlich keine Kategorie bei dieser wunderbaren Auswahl.

Könntest du dir eine Laufbahn als Gärtner vorstellen?

Ich habe nicht einmal ansatzweise unseren eigenen Garten im Griff, also daher…nee, eher nicht.

Hast du eine Lieblingskonsole?

Nö. Eigentlich nicht. Aber wenn ich schon eine Konsole herausstelle, dann die Fat Lady aus der ersten PlayStation 3-Generation. Was war diese unsensibel betitelte Kiste wuchtig und laut! Und dann dieser billige Plastiklack, bei dem schon der Versuch ihn zu berühren unangenehme Spuren hinterließ. Ein ausgesucht hässliches Ding, aber technisch war sie ein schöner Sprung nach vorne. Zumindest bei den exklusiven Spielen.

—————————————————————————————————————

So, das war´s.

Oder?

Muss ich mir wirklich auch ein paar Fragen ausdenken? Und wen belästige ich damit? Bitte melden in den Kommentaren! 😉